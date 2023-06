Servidores públicos trocavam favores por propina de empresa alvo da PF em Manaus

Segundo a Receita, a instituição segue com as análises das notas e provas colhidas para tentar recuperar cerca de R$ 21 milhões sonegados.A PF já tem pistas de para onde o dinheiro sonegado foi direcionado.

Sobre a troca de favores estabelecidos entre as empresas e os agentes, o delegado dá detalhes do que era negociado. “Mesmo após a passagem da gestão municipal, essa empresa se manteve

Segundo o delegado Sávio Pizon, as investigações apontam que os servidores barganhavam cargos e empregos com os empresários acusados. “Há indícios da participação de agentes públicos em troca de favores relacionados a essa empresa. Então há indícios de que houve troca de favores, cargos e empregos relativamente à empresa contratada pela Prefeitura de Manaus. O contrato teve início em 2016, mas perdurou até o início deste ano”, explica.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.