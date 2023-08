Servidor da SSP-AM é preso em São Paulo durante Operação Comboio da PF

Manaus/AM - Um servidor público foi preso na manhã desta terça-feira (29), em São Paulo, durante a Operação Comboio, deflagrada no Amazonas e no estado do Sudeste.

Segundo o Ministério Público do Amazonas (MP/AM), o homem era alvo de um mandado de busca e apreensão, mas no momento do cumprimento do mesmo, ele foi flagrado com uma pistola de grosso calibre. A Polícia Federal também confirmou a informação:

“Ocorreram algumas conduções para a superintendência (...) dentre os conduzidos, um é objeto do alvo da prisão em flagrante. Portanto, os mandados são de busca e no cumprimento do mandado de busca, foi encontrado materialidade delitiva relacionada a posse ilegal de arma de fogo”, explica o superintendente da Polícia Federal, Umberto Ramos.

Por conta disso, o suspeito de integrar uma organização criminosa com outros policiais civis e militares do Amazonas, acabou sendo detido.

Outras cinco pessoas foram alvos mandados de busca e apreensão cumpridos em seus endereços e gabinetes. Contudo, eles se apresentaram voluntariamente na sede da PF para prestar esclarecimentos.