Senac divulga últimas vagas para curso técnico em podologia em Manaus

Manaus/AM - O Senac AM divulga as últimas vagas disponíveis para o curso técnico de podologia. O curso de 1.200 horas é ofertado na unidade do Centro, na Rua Saldanha Marinho, n. 410, pela manhã, das 8h às 12h, e à noite, das 18h às 22h, de segunda a sexta-feira. O investimento é de 18x R$ 250,00.

O podólogo é um profissional da área de saúde responsável em cuidar dos pés das pessoas, e precisa ter conhecimentos, técnicas e instrumentos necessários para atender diversas situações, como unhas encravadas, infecções, doenças de pele, rachaduras e outros tipos de problemas.

O profissional habilitado é preparado ainda para diagnosticar, prevenir, investigar, estudar e tratar as patologias dos pés, além de aconselhar os pacientes sobre os cuidados necessários, como o tipo de calçado a ser usado, a forma correta de cortar as unhas, cremes, pomadas e medicamentos adequados de acordo com cada situação.

A professora do curso, Melissa Delatorre destaca a versatilidade do profissional e as possibilidades de atuação após a formação técnica para além das clínicas de estética e salões de beleza.

“O podólogo pode trabalhar em várias áreas como em academia, nos navios, em casas de repouso com idosos, além da atuação com crianças. O profissional pode desenvolver uma agenda flexível e determinar quando ele gostaria de trabalhar por dia. Em média, o atendimento é de R$ 80 a R$ 120R$ e cada atendimento é de, aproximadamente, 1 hora”, reforça Melissa.

Para se tornar um podólogo, o interessado deve adquirir conhecimentos em fisiologia, patologia, anatomia, microbiologia e imunologia, para compreender a biomecânica dos tornozelos e dos pés. O curso técnico de podologia aborda todos os aspectos da profissão e estimula os alunos a empreenderem na área.

Os interessados no curso podem efetuar a pré-matrícula no site am.senac.br ou ir na unidade do Centro. Quem quiser saber mais informações sobre a formação ou tiver dúvidas sobre a grade curricular pode entrar em contato com o Senac através dos telefones (92) 3198-2000 ou 99111-4918.