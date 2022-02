Semana Nacional do Quadrinho ganha exposição com a presença de artistas em Manaus

Na Casa das Artes, os fãs das HQs poderão conhecer e adquirir obras dos ilustradores e quadrinistas Paulo Moreira, Gidalti Jr. e Wagner William, além de conferir a obra do artista Shiko, que assina o banner da Semana Nacional do Quadrinho em Manaus.

A programação completa da Semana Nacional dos Quadrinhos em Manaus pode ser conferida no site do evento (www.semanadoquadrinhomao.com).

A visitação gratuita estará aberta ao público na Casa das Artes de quarta a domingo, das 16h às 19h, com entrada controlada. Ao todo a exposição apresentará 31 obras, reunindo histórias em quadrinhos (HQs), além do lançamento de exemplares inéditos disponíveis para compra.

Manaus/AM - Começou neste sábado (29) e segue até o próximo dia 9 de março, a quarta edição da Semana Nacional do Quadrinho em Manaus. O evento acontece na Casa das Artes localizada no Largo São Sebastião, no Centro.

