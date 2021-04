Segurança que arrastou mulher em shopping de Manaus é demitido

As imagens da violência repercutiu nas redes sociais e mostra o momento em que o segurança arrasta a mulher pelo chão da praça de alimentação. Ela e uma outra criança estavam pedindo ajuda no local quando a violência ocorreu.

Em nota, o shopping afirma que a atitude do segurança está desalinhada com os treinamentos repassados ao profissionais que atuam nessa área e não informou se a vítima recebeu algum tipo de ajuda do shopping.

