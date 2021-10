Segurança é reforçada nas escolas da rede municipal de Manaus

Manaus/AM - A Prefeitura de Manaus lançou, nesta quarta-feira, 20, no auditório do Executivo municipal, no bairro Compensa, zona Oeste, o Programa Segurança nas Escolas (Proseg), com o objetivo de potencializar a segurança nas 509 unidades de ensino coordenadas pela Secretaria Municipal de Educação (Semed). A ação vai beneficiar os mais de 250 mil alunos da rede de ensino, além de professores, gestores e toda a comunidade escolar.

A partir da sua implantação o Proseg já apresenta melhorias como a modernização do sistema de segurança, com o aumento das tipologias de A a D e número de postos de Agentes de Portaria (AGPs), passando de 18 para 145. Utilização do aplicativo Sasi - Escola e Comunidade Segura, que será usado pela comunidade que vive no entorno das escolas e pelos servidores da Semed.

Com as parcerias estabelecidas pelo Proseg, as rondas policiais serão mais ostensivas contando com o apoio de instituições como polícias Militar e Civil, Secretaria de Segurança Pública (SSP-AM), além da atuação intersetorial com a Casa Militar, Secretaria Municipal do Trabalho, Empreendedorismo e Inovação (Semtepi) e o Centro de Controle da Cidade (CCC).

Programa

O Proseg será responsável por acompanhar a instalação, configuração, integração, operação, manutenção e fornecimento de um centro de Operações de Segurança, com sistemas de monitoramento, identificação e controle de acesso, além de acompanhar o atendimento móvel, reposicionamento de bens, locação de mão de obra de operador de controle de acesso de horas, locação de equipamentos para armazenamento de itens de alto valor e sistema de alerta de segurança por smartphone.

O Proseg também vai assessorar as Divisões Distritais Zonais (DDZs) e unidades escolares quanto à efetivação dos serviços contratados.