Saiba quem é o influencer que foi solto sem pagar fiança após matar téc. de enfermagem em Manaus

Conhecido como Lucas Carvalho, o influencer de 24 anos opina sobre política nas redes socais e é empresário. Ele foi autuado em flagrante por homicídio culposo na direção do veículo automotor. No boletim de ocorrência consta que o influencer estava com “a capacidade psicomotora alterada” por álcool ou outra substância psicoativa; ele se recusou a fazer o teste do bafômetro e foi solto após ter a liberdade provisória concedida pelo juiz Luís Alberto Nascimento Albuquerque.

