Saiba quais serviços serão oferecidos no Centro de Estadual de Cuidados para idosos e PCDs em Manaus

Manaus/AM - Os idosos e Pessoas com Deficiência terão atendimentos, a partir desta segunda-feira (02), no Centro Estadual de Cuidados para Idosos e Pessoa com Deficiência (CECIPcD), localizado na rua Marquês de Quixeramobim, 210, Conjunto Parque das Laranjeiras, bairro Flores, na zona centro-sul de Manaus.

A unidade vai funcionar de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h. Inicialmente, os atendimentos serão administrativos, para dar continuidade aos trabalhos já realizados nas sedes antigas, enquanto os novos serviços serão abertos gradativamente, consolidando a entrega total do espaço.

Além de todos os atendimentos já realizados nas sedes administrativas, o local está sendo equipado para oferecer, principalmente, atividades para o desenvolvimento motor e qualidade de vida do público de interesse. O espaço dispõe de piscina e ampla área para desenvolver terapias diversas, como musicoterapia, fisioterapia, dança e atividades físicas.

O local foi adaptado com rampas e estrutura adequada para atender aos dois públicos.

Atendimento

Com a mudança, a sede da SePcD, antes localizada na rua Salvador, 456, deixa de existir e terá seus atendimentos direcionados para a nova unidade. A Seadpi, que antes funcionava no PAC Parque 10, também está direcionando suas atividades para o CECIPcD. A partir do dia 2 de outubro, o novo endereço estará funcionando para receber o público.

As linhas de ônibus 026, 329, 304, 350, 359, 422, 440, 442 e 446 passam em frente à unidade.