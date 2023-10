Saiba quais bairros de Manaus ficam sem energia devido a manutenção nesta sexta

Manaus/AM - Uma manutenção programada da Amazonas Energia deixará vários bairros de Manaus sem energia nesta sexta-feira (6). Confira os endereços abaixo.

Adrianópolis - 09h às 15h (Avenida Humberto Calderaro, próximo a Rua Neves da Fontoura)

Educandos - 09h às 14h (Rua Primo Sabá)

Flores - 14h30 às 17h (Rua Celso Machado)

São Jorge - 08h30 às 16h30 (Travessa Artur Reis)

São José - 09h às 17h (Rua Rio Dimiti, antiga rua 4)

Rural - 09h às 16h (Ramal do Jordão com ramal do úbere, acesso pelo ramal da Solange e pelo ramal do brasileirinho esquina com ramal do 4)

Lago Azul - 08h20 às 16h (Barreira policial, AM010, Torquato Tapajós e adjacências)

Tarumã - 08h20 às 16h (Comunidade das Luzes / Rua Polux e adjacências, Avenida Torquato Tapajós - próximo a Norte Tech - e adjacências)

Parque Dez - 08h30 às 16h (Rua Borges de Castro e Rua Guiomar Morais - Cj. Belo Horizonte e adjacências.