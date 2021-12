Saiba onde receber a vacina contra a covid-19 em Manaus; São 51 postos

Manaus/AM - A vacinação contra a covid-19 é retomada nesta segunda-feira (27), em 51 pontos de atendimento. A maioria dos postos começa a funcionar logo mais, a partir das 9h, com a aplicação da primeira, segunda e terceira dose ou dose reforço. Se você está no prazo de tomar a dose, pode conferir aqui o posto mais próximo: Vale destacar que por conta das festividades de fim de ano, a campanha de vacinação vai até a próxima quinta-feira (30), nesta semana.

