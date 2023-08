Saiba como visualizar a chuva de meteoros; Manaus tem a melhor visibilidade

Your browser does not support the video tag.

Your browser does not support the video tag.







Manaus/AM - Manaus está entre as cidades com melhor visibilidade da chuva de meteoros Perseidas cujo pico acontece neste fim de semana, na madrugada de sábado para domingo, 12 e 13 de agosto.

Para ter mais chances de visualizar o fenômeno, a dica é procurar uma região mais escura, com menos luz artificial o possível, e deitar-se, olhando o céu por um longo tempo. O melhor horário para observação é entre as 2h30 no horário local (3h30 no horário de Brasília) e o amanhecer.

É na constelação de Perseu que está o radiante, ponto de onde parecem sair os meteoros. Sites ou apps de astronomia (como Skywalk, Starchart, Sky Saari ou Stellarium) ajudam indicando a direção e o horário exato em cada cidade;

A Perseidas é muito intensa no hemisfério Norte, sendo possível gerar até 100 ‘estrelas cadentes’ por hora. Quanto mais ao Norte do Brasil, mais fácil visualizar o espetáculo no céu.

O fenômeno continuará sendo visível até o dia 24, porém com uma intensidade menor. De acordo com a NASA, esse cometa reaparece em nosso céu a cada 133 anos, o que significa que só voltará a ser visível por volta de 2125.

Os meteoros Perseidas têm sua origem no cometa Swift-Tuttle, cuja última aparição ocorreu em 1991. O cometa possui um núcleo com um diâmetro de 26 quilômetros, mais do que o dobro do tamanho do corpo celeste associado à extinção dos dinossauros.

Segundo Alex Ganshin, CEO da plataforma de meteorologia Meteum, Manaus, Cuiabá e Belém são algumas das cidades mais propícias para a observação da chuva de meteoros. Em contrapartida, São Paulo e Curitiba podem não oferecer as melhores condições devido à visibilidade reduzida causada por nuvens e chuva.