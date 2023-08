Manauaras poderão ver maior chuva de meteoros neste fim de semana

Your browser does not support the video tag.

A chuva de meteoros Perseidas atingirá o auge de sua visibilidade no Brasil neste fim de semana, 12 e 13 de agosto. Em conformidade com as condições de visibilidade em cada região, poderão ser avistados até 100 meteoros por hora. O fenômeno continuará sendo visível até o dia 24, porém com uma intensidade menor.

De modo geral, as condições para observação serão excepcionais, uma vez que a Lua estará em sua fase mais distante da Terra (um evento previsto para o dia 16), o que resultará em um céu noturno idealmente escuro, proporcionando um pano de fundo perfeito para esse fenômeno.

Segundo Alex Ganshin, CEO da plataforma de meteorologia Meteum, Manaus, Cuiabá e Belém são algumas das cidades mais propícias para a observação da chuva de meteoros. Em contrapartida, São Paulo e Curitiba podem não oferecer as melhores condições devido à visibilidade reduzida causada por nuvens e chuva.

Aqui estão as estimativas de visibilidade para cada estado brasileiro:

Visibilidade baixa: Acre, Maceió, Paraná, Pernambuco, Rondônia, Santa Catarina, São Paulo.

Visibilidade padrão: Amapá, Amazonas, Bahia, Ceará, Fortaleza, Brasília, Espírito Santo, Goiás, Maranhão, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Pará, Paraíba, Piauí, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, Roraima, Sergipe e Tocantins.

Os meteoros Perseidas têm sua origem no cometa Swift-Tuttle, cuja última aparição ocorreu em 1991. O cometa possui um núcleo com um diâmetro de 26 quilômetros, mais do que o dobro do tamanho do corpo celeste associado à extinção dos dinossauros.

De acordo com a NASA, esse cometa reaparece em nosso céu a cada 133 anos, o que significa que só voltará a ser visível por volta de 2125.

Ao sair para observar o evento, procure a constelação de Perseu, da qual as Perseidas parecem emanar. Porém, outra opção é procurar a constelação de Cassiopeia, que se assemelha à letra "W" e pode ser mais facilmente identificável.

Há diversos aplicativos gratuitos para celulares que indicam a localização exata das constelações. Basta permitir o acesso à câmera do dispositivo e apontá-lo para o céu.