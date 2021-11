Ruas passam por obras após erosões comprometerem casas na zona Norte de Manaus

Manaus-AM- A Prefeitura de Manaus, por meio da Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seminf), atua no conjunto Nova Cidade, bairro Cidade Nova, na zona Norte, em mais duas grandes contenções de erosões nas ruas Budapeste e Wilkens de Matos, que estavam comprometendo as áreas e colocando em risco as residências no entorno.

Na rua Budapeste, as equipes trabalham na contenção do talude, no reaterro, e na implantação da rede de drenagem profunda com tubos em concreto, que darão a vazão correta das águas das chuvas, evitando novas erosões. O serviço envolve tratores, retroescavadeiras e mais de 15 colaboradores. Ainda no mesmo bairro, na rua Wilkens de Matos, outra grande erosão, com cerca de 20 metros de profundidade, já conta com as equipes realizando obras de contenção do talude que passou por processo erosivo.

As obras iniciadas na semana passada foram intensificadas na manhã desta quarta-feira, 3/11. Acompanhando e vistoriando de perto as obras, o vice-prefeito e titular da Seminf, Marcos Rotta, tem empenhado cada dia mais esforço para que os serviços sejam executados com eficácia, rapidez e segurança para todos.

“O cenário aqui na rua Budapeste,já é completamente diferente. Estamos trabalhando em uma área afetada por erosão de grande proporção, nossas equipes agora trabalham na recomposição do talude compactando a área, que colocava em risco as famílias que moram no local. Estamos agindo de forma rápida, o prefeito David Almeida determinou empenho e rapidez nas duas grandes erosões. O trabalho não é simples, erosões dessa proporção temos muitas, mas gradativamente estamos atendendo esse tipo de sinistro", afirmou Rotta.

Os moradores das áreas estão bem mais tranquilos e satisfeitos com as obras em execução. As máquinas trabalhando trazem esperança de dias tranquilos, ressaltou Lúcia Noronha, moradora da rua Budapeste.

“Meu Deus, como estou feliz, há meses não durmo direito, a cada chuva, a ansiedade aumentava, agora vendo aqui o empenho da prefeitura consigo respirar e dormir mais tranquila. O vice-prefeito Rotta esteve aqui após a chuva da semana passada, e nos garantiu o trabalho de imediato. E fez mesmo, muito bom ter esse homem à frente dessa secretaria, compromissado com a nossa população", ressaltou a moradora.