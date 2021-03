Rodoviários avisam que sem acordo não haverá ônibus nas ruas de Manaus

Manaus/AM - A fila quilométrica de ônibus que se forma ao longo da avenida Constatino Nery, nessa sexta-feira (12), já compromete o trânsito na área. Desde às 10h, motoristas paralisaram as frotas como forma de protesto pelo atraso do pagamento do vale alimentação, lanche e cesta básica.

Os trabalhadores estão revoltados e dizem que há dois meses, os empresários vêm atrasando constantemente os benefícios. Desta vez, eles já estão há 30 dias sem os mesmos e tem tirado do próprio bolso para cobrir os custos com a alimentação durante as jornadas de trabalho:

“ É um mês que estamos trabalhando sem alimentação. Queremos uma resposta hoje se não amanhã não tem transporte na rua. Se hoje até às 14h empresas e prefeitura não resolverem o problema dos trabalhadores, amanhã não iremos pra rua”, disse Josenildo Mossoró.

O Sinetram enviou uma nota à imprensa e diz desconhecer os motivos da paralisação: “O Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros do Estado do Amazonas (Sinetram) informa que não foi notificado e desconhece os motivos da paralisação desta sexta-feira (12/03), iniciada às 10h. O Sinetram está mantendo diálogo com o Sindicato dos Rodoviários para que o funcionamento do transporte coletivo volte ao normal.”

Até o momento, não há nenhuma sinalização de acordo por parte dos empresários ou da prefeitura.