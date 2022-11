Rocam deixa Funai em Manaus, mas índios permanecem aguardando acordo no local

Apesar da retirada da Rocam do local e a liberação da rua, agentes do Companhia de Operações Especiais (COE), acompanham a reunião entre a Funai, a PF e os índios.

Segundo eles, o protesto é pacífico e não havia necessidade da força policial no local. Eles reiteram que só queriam ser recebidos pelo representante da Funai, Márcio Rojanio da Ponte Sales, a fim de resolver o problema das cestas básicas que estavam sendo entregues com alimentos vencidos para as famílias indígenas.

Manaus/AM – Após mais de uma hora em clima de tensão com índios e policiais armados na sede da Funai, os militares deixaram o local na manhã de hoje (23), enquanto os representantes das tribos seguem reunidos com um delegado da Polícia Federal (PF), e o diretor da instituição.

