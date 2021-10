Revitalizado, Parque Cidade da Criança é entregue hoje com evento-teste em Manaus

Manaus/AM - O Parque Cidade da Criança, que passou por reformas recentemente, será entregue pela Prefeitura na manhã desta terça-feira (12), com programação especial pela data.

Localizado no bairro Aleixo, zona Centro-Sul, o parque vai receber na reinauguração somente crianças de escolas municipais convidadas, além de crianças atendidas pelo projeto Viva as Diferenças, Instituto Reino do Amanhã e do projeto Curumim na Lata, em atendimento aos protocolos de segurança contra a Covid-19.

O evento teste contará brincadeiras, pinturas e muito mais. Com a revitalização do espaço, o parque recebeu pintura geral de toda área, iluminação a LED, serviços de jardinagem, além da construção de um portal, um orquidário, um aquário com peixes regionais e a inserção de outras atrações.