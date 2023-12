Revéillon Gospel acontece hoje na Ponta Negra em Manaus

A técnica perene aplicada na Ponta Negra segue os mesmos princípios utilizados em locais renomados, como Copacabana (RJ) e nas ilhas artificiais de Dubai, nos Emirados Árabes. A praia perene da Ponta Negra, com 4,8 mil metros quadrados, foi inaugurada durante a requalificação da primeira etapa do complexo em 2012.

“Estaremos com 2 mil servidores da prefeitura envolvidos diretamente e 6 mil, indiretamente, todas as secretarias integradas para proporcionar um Réveillon inesquecível para a população de Manaus”, assegurou o prefeito.

As atividades de fim de ano estão marcadas para as 20h, com encerramento às 5h. Órgãos municipais e estaduais estarão empenhados em garantir o bem-estar e segurança da população que se deslocará para as áreas de maior concentração. Tratativas, visitas técnicas e reuniões estão em andamento para esse propósito.

Manaus/AM - O Revéillon Gospel começa hoje (30) e contará com os shows das cantoras Cassiane e Fernanda Brum, além de artistas locais, no palco da Ponta Negra, na zona Oeste de Manaus.

Your browser does not support the video tag.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.