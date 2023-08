Reunião setorial da Lei Paulo Gustavo discute adequações do edital em Manaus

Manaus/AM - A Secretaria de Cultura e Economia Criativa promoveu mais uma reunião setorial da Lei Paulo Gustavo, nesta terça-feira (29), às 10h. O encontro, que ocorreu no Cineteatro Guarany, buscou dialogar sobre as necessidades e posições do setor audiovisual.

“Nós estamos nas últimas ações antes do lançamento dos editais. Nesse momento estamos realizando as adequações orçamentárias dos recursos recebidos, além de estarmos passando pelas últimas reuniões com a classe antes de lançar os editais para consulta pública”, esclareceu Anne Paiva, assessora jurídica da Secretaria de Cultura e Economia Criativa.

Definida em razão da pandemia da Covid-19, a lei aprovada em 2022 prevê o repasse de recursos emergenciais para o setor cultural em todo o país, englobando diversos setores como música, dança, teatro, audiovisual, entre outros.

Para mais informações sobre o andamento do processo, o público pode acessar o site exclusivo da Lei Paulo Gustavo, que está disponível no Portal da Cultura (cultura.am.gov.br), e acompanhar as redes sociais (@culturadoam).