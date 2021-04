Quilombolas são vacinados contra Covid-19 em Manaus

Em Manaus, a comunidade é assistida pela Unidade Básica de Saúde da Família S-32, vinculada à UBS Vicente Pallotti. Todos são cadastrados no Sistema Único de Saúde (SUS) e têm o acompanhamento da prefeitura. “Essa comunidade, que existe há 130 anos, só foi reconhecida oficialmente em 2014 pela Fundação Cultural Palmares. Foi o segundo quilombo urbano certificado no Brasil. É um núcleo que reúne história e tradições e que devemos preservar e proteger”, disse o prefeito David Almeida.

Os quilombolas estão elencados no Plano Nacional de Operacionalização da Vacinação contra a Covid-19 como grupo prioritário para a campanha contra Covid-19. Foram imunizadas pessoas de 18 anos e mais, residentes no quilombo, cadastradas e acompanhadas pela equipe da Estratégia Saúde da Família, da Secretaria Municipal de Saúde (Semsa). A vacinação aconteceu na sede dos Escoteiros da Praça 14.

Manaus/AM - Cerca de 139 moradores da comunidade do Barranco de São Benedito foram vacinados contra Covid-19, nesta quinta-feira (22). A comunidade é o único quilombo urbano da região Norte do país, localizado na rua Japurá, no bairro Praça 14, zona Centro-Sul de Manaus.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.