Novo lote completa esquema vacinal de idosos acima de 75 anos no Amazonas

“É extremamente importante receber essa dose para completar o esquema de vacinação, pois assim o organismo de cada indivíduo vai estar imunizado, preparado, caso tenha contato com o vírus e que não venha a ter sinais de gravidade ou evoluir para óbito. Nós reforçamos a necessidade de manter as ações de prevenção, mas é de suma importância que todos recebam a segunda dose para completar o esquema de vacinação”, explicou Ângela.

A enfermeira do Departamento de Vigilância Epidemiológica da FVS-AM, Ângela Desireé, explica que o intervalo de aplicação das doses do tipo AstraZeneca é de três meses. Para quem se vacinou com a primeira dose, entregue ao Amazonas no dia 23 de janeiro em um lote de 132.500 vacinas, Ângela reforça que as novas doses já estão disponíveis para este público completar o esquema vacinal.

O quantitativo também assegura a segunda dose para imunização total de 67% das pessoas de 65 a 69 anos vacinadas com as 78 mil vacinas entregues na quinta remessa, entre os dias 24 e 25 de fevereiro deste ano.

Conforme a nota técnica da FVS, as doses da vacina AstraZeneca/Fiocruz asseguram o quantitativo total de segunda dose para complementar o esquema das pessoas na faixa etária de 80 anos e mais, além de pessoas na faixa etária de 75 a 79 anos. O novo lote garante, ainda, a imunização de 37% das pessoas entre 70 e 74 anos vacinadas com a primeira dose da AstraZeneca.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.