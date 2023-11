Projeto ensina idosos a andar de bicicleta em Manaus

Manaus/AM - Foi lançado, na manhã desta quarta-feira (08), do projeto “Pedalando com a Melhor Idade”, que tem por objetivo ensinar, gratuitamente, pessoas idosas a andar de bicicleta. Inicialmente, o projeto tem como público-alvo as pessoas da terceira idade, mas dependendo da necessidade, poderá contemplar, também, indivíduos de distintas faixas etárias.

Neste primeiro momento, dez bicicletas Caloi, aro 29, serão utilizadas nas aulas, que devem ocorrer duas vezes na semana, às quartas e sextas-feiras, no interior do parque “Lagoa do Japiim”.

As bicicletas possuem suspensão dianteira em alumínio, transmissão de 24 velocidades e freio a disco hidráulico, que proporcionam maior precisão na pedalada. De acordo com o titular da Secretaria Municipal de Segurança Pública e Defesa Social (Semseg), Sérgio Fontes, a equipe de instrução é formada por professores de educação física com experiência em ciclismo, cedidos pela FME, e guardas municipais formados em curso de Ciclo Guarda.

“Nossa missão, determinada pelo prefeito David Almeida, é transformar esse parque em um dos melhores espaços públicos que se possa frequentar em Manaus. Esse novo projeto especialmente voltado para a população de mais idade, aquele pessoal que não teve a oportunidade de aprender a andar de bicicleta quando era jovem, irá permitir que as pessoas, mesmo na melhor idade, possam praticar esportes e tenham qualidade de vida”, argumentou Fontes.