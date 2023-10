Primeiro rodoanel de Manaus é entregue nesta segunda

Manaus/AM – O primeiro trecho rodoanel metropolitano da capital, o 'Rapidão', será entregue nesta segunda-feira (23), véspera do aniversário de 354 anos de Manaus.

A inauguração desta parte do complexo viário contempla 8,7 quilômetros, iniciando no Viaduto Lydia da Eira Corrêa, seguindo até o encontro das avenidas do Turismo e Santos Dumont, zona oeste.

Divido em três etapas, o projeto soma 37,8 quilômetros de vias rápidas e modernas ligando as zonas leste, norte e oeste. Em outras duas fases, a obra parte da avenida dos Oitis (Distrito Industrial II), passando pelos ramais do Brasileirinho e Chico Mendes (zona leste) e pelas avenidas Margarita e José Henriques (zona norte).

A inauguração será realizada às 17h com a presença do governador do Amazonas, Wilson Lima.