Primeira noite do 'Boi Manaus' atrai multidão; veja programação deste sábado

Manaus/AM - A primeira noite do "Boi Manaus 2023" atraiu uma multidão de pessoas. O evento reuniu grandes artistas do Amazonas e um total de 25 atrações se apresentaram na sexta-feira (1º).

Entre elas, estavam Edilson Santana e grupo Atoada que levaram as toadas do vermelho e branco; seguidos de Fabiano Neves, Marujada de Guerra e Klinger Junior; que animaram o público presente com repertório de músicas mais tradicionais da galera azul e branca.

Com entrada gratuita, a programação do Boi Manaus continua neste sábado (2), a partir das 19h, no centro de convenções Professor Gilberto Mestrinho, o Sambódromo, na zona oeste da capital. Confira:

20h às 20h30 – Denis Martins e Luciano Araújo

20h30 às 21h – Renato Freitas e Wilson Nobre

21h às 21h30 -Toada de Roda e Ianayra

21h30 às 22h – Boi Corre-Campo

22h às 22h30- Mara Lima e Luanita Rangel

22h30 às 23h – Edmundo Oran e Arlindo Neto

23h às 23h30 – Batucada/Israel Paulain e Sebastião Jr.

23h30 à 0h – Marujada de Guerra e Paulinho Viana

0h à 0h30 – Prince do Boi e Patrick Araújo

0h30 à 1h – Márcia Siqueira e Márcia Novo

1h a 1h30 – Carlinho do Boi

1h30 às 2h – Boi Brilhante