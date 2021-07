Prefeitura realiza sorteio para doar 500 apartamentos em Manaus

Dentro do cadastro, 684 famílias estão aptas ao sorteio e foram selecionadas do banco de dados da Prefeitura de Manaus, obedecendo os critérios estabelecidos pelo Ministério das Cidades.

O sorteio será realizado pela Caixa, com transmissão pelo YouTube, e o link será disponibilizado até as 14h desta segunda, para que todos possam acompanhar.

Manaus/AM - A Prefeitura de Manaus realiza às 15h desta segunda-feira (12) o sorteio de 500 unidades do Residencial Manauara 2, que fica localizado no bairro Santa Etelvina, Zona Norte de Manaus. O empreendimento será entregue no próximo dia 16 com a presença do presidente Jair Bolsonaro.

