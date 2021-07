Prefeitura divulga nomes dos 27 ganhadores da Nota Premiada em Manaus

Manaus/AM - A lista com os nomes dos 27 contemplados do sorteio nº 2021-07 da campanha Nota Premiada, da Prefeitura de Manaus, já está disponível na página http://notapremiada.manaus.am.gov.br. O sorteio foi realizado na segunda-feira (5) com base nos números da Loteria Federal extraídos na última quarta-feira, 30/6. As premiações somaram R$ 112 mil, entre cidadãos cadastrados e instituições sociais indicadas.

O prêmio principal dessa extração, de R$ 20 mil, saiu para Nathalia Gomes Alfaia, moradora do bairro Alvorada, zona Centro-Oeste. Beatriz da Silva Gomes, do Japiim, zona Sul; e Maria Angélica de Britto, do Parque 10 de Novembro, zona Centro-Sul, ganharam R$ 10 mil cada.

Entre as instituições sociais indicadas, o maior montante deste sorteio será doado ao Abrigo Moacyr Alves, o que soma R$ 12,4 mil. Já a Casa Vhida receberá o valor de R$ 5,2 mil e a Casa do Idoso São Vicente de Paula, R$ 2,8 mil. A lista completa com os nomes dos sorteados e as instituições indicadas pode ser conferida no portal da campanha.

Para concorrer aos próximos sorteios é necessário realizar um breve cadastro na página da campanha (http://notapremiada.manaus.am.gov.br). Ao preencher os dados, o cidadão já deverá escolher uma das instituições listadas para também ser premiada, caso ele seja sorteado.