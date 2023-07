Prefeitura de Manaus promove audiência pública para discutir mobilidade urbana

Os participantes da audiência pública poderão fazer sugestões sobre as ações que devem ser realizadas para melhorar a mobilidade urbana em Manaus. Entre os temas que poderão ser debatidos estão a construção de novas vias, a melhoria do transporte público, a segurança viária e a educação de trânsito.

A audiência pública é aberta a toda a população e tem como objetivo definir metas e ações que serão incluídas na proposta da Lei Orçamentária Anual (LOA), de 2024, no âmbito do IMMU. Também serão divulgadas ações de engenharia, fiscalização, educação de trânsito e transportes, além de tornar pública as atividades e metas para 2023.

Manaus/AM - A Prefeitura de Manaus promove, nesta sexta-feira (28), às 15h, uma audiência pública para discutir mobilidade urbana na cidade. O evento será realizado no auditório do Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU), na rua Urucará, nº 1.180, bairro Cachoeirinha, zona Sul.

