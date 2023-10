Prefeitura busca apoio das Forças Armadas para ajudar comunidades de Manaus afetadas pela estiagem

Manaus/AM - O prefeito de Manaus, David Almeida, se reúne, nesta terça-feira (03), com os comandantes das forças armadas na região, em busca de apoio para o atendimento às comunidades rurais da capital amazonense atingidas pela estiagem deste ano, que já é uma das maiores da história.

David Almeida será recebido, pela manhã, pelo comandante do Comando Militar da Amazônia (CMA), general de Exército Ricardo Augusto Ferreira Costa Neves; e pelo comandante do Sétimo Comando Aéreo Regional (VII Comar), major-brigadeiro do ar, David Almeida Alcoforado. À tarde, a reunião é com o comandante do 9º Distrito Naval da Marinha do Brasil, vice-almirante Thadeu Marcos Orosco Coelho Lobo.

A união da prefeitura com as forças armadas tanto agilizará quanto irá ampliar a ajuda humanitária às milhares de famílias ameaçadas de sofrer desabastecimento, de alimentos e água potável.

Nesta segunda-feira, durante anúncio da interdição por 90 dias da praia da Ponta Negra, para banhos no rio Negro, o chefe do Executivo municipal antecipou a doação imediata de alimentos e água mineral para cerca de 6,8 mil pessoas, além da perfuração de poços nas comunidades ribeirinhas, em parceria com a concessionária Águas de Manaus.