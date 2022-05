Prédio do TJAM treme e é evacuado em Manaus; vídeo

O tremor ocorreu devido ao terremoto de magnitude 7.2 no Peru, e pode ser sentido em alguns pontos de Manaus, na manhã de hoje. Os tremores também foram registrados no Chile e Equador.

Manaus/AM - O prédio do Tribunal de Justiça do Amazonas (TJAM) precisou ser evacuado após tremores na estrutura na manhã desta quinta-feira (26). Servidores foram direcionados, por questão de segurança, a saírem do prédio.

