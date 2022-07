Praça lota em dia de reinauguração em Manaus

Manaus/AM - Foi entregue nesta terça-feira (5), o espaço público instalado na rua Maria Amorim Neves, no bairro Compensa, zona Oeste. A praça do Leme recebeu serviços de pintura, paisagismo, além de bancos, calçadas, lixeiras e um palco com cobertura para práticas de atividades físicas, executados pela Secretaria Municipal de Limpeza Urbana (Semulsp). Dezenas de moradores participaram do evento.

“Este é mais um espaço entregue à comunidade totalmente revitalizado. Os moradores pediram e atendemos a solicitação”, destacou o secretário da Semulsp, Altervi Moreira, que adiantou que ainda neste mês será entregue a rotatória Otávio Raman Neves, no conjunto João Paulo, na zona Norte.

A praça do Leme foi inaugurada em 1981 pelo ex-governador Gilberto Mestrinho, conhecido como "Boto Navegador" e nome do espaço faz associação ao apelido carinhoso do antigo gestor estadual. Depois da inauguração, só foi revitalizada em 2009. Após 13 anos abandonada pelas antigas administrações, o prefeito David Almeida revitalizou a praça para a comunidade.