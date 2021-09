População reclama da dificuldade para realizar agendamento em PAC de Manaus

O Portal do Holanda recebeu denuncias, via redes sociais, sobre a dificuldade para agendar serviços no Pronto de Atendimento ao Cidadão (PAC) do Bairro Parque 10 de Novembro, localizado na Rua Castelo Branco, Minishopping Parque Dez Mall, Zona Centro-Sul. O Aplicativo que seria usado para o agendamento não está funcionando e os números de telefone que fariam o serviço, sempre estão fora de área de serviço.



A Secretaria de Estado de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania do Amazonas (Sejusc), respondeu que não realiza o serviço pela internet ou aplicativo, e que o agendamento é feito apenas de forma presencial ou por ligação telefônica. Das 08h as 14h de forma presencial nos PACs, e de 14h até 17h o agendamento via ligação telefônica. Caso o cidadão não consiga o contato, pode ligar para ao ouvidoria, pelos números: 98454-8684 e 9486-9940.



INFORMAÇÕES DOS PRONTOS ATENDIMENTOS AO CIDADÃO – PACs (Capital e Interior)

• CAPITAL

PAC ALVORADA:

Endereço: Avenida Desembargador João Machado, 4922 – Alvorada

Serviço: Policia Civil – 1ª e 2ª via de RG, Detran, Reprografia, Sefaz, Bradesco, Junta Militar

Telefone: 98450-0973, 98500-6281, 98454-8412

Atendimento: Segunda a Sexta

Horário: Das 08h as 14h (Presencial), a partir das 14h até 17h (Agendamento via ligação telefônica)



PAC EDUCANDOS:

Endereço: Rua Miranda Leão, 82 - Centro

Serviço: Bradesco, Reprografia, Sefaz, Policia Civil – 1ª e 2ª via de RG, Detran

Obs: O Pac Educandos está funcionando no Pac Galeria



PAC GALERIA DOS REMÉDIOS:

Endereço: Rua Miranda Leão, 82 - Centro

Serviço: Detran, Sefaz, Reprografia, Policia Civil – 1ª e 2ª via de RG

Telefone: 98413-3595, 98469-8718, 98469-9548, 98412-0918, 98427-4203, 98428-2704

Atendimento: Segunda a Sexta

Horário: Das 08h as 14h (Presencial), a partir das 14h até 17h (Agendamento via ligação telefônica)



PAC VIA NORTE:

Endereço: Avenida Grande Circular, 288 – Tancredo Neves

Serviço: Polícia Civil – 1ª e 2ª via de RG, Bradesco, Fotocopiadora

Telefone: 98450-9399, 98466-7400, 98468-2974

Atendimento: Segunda a Sexta

Horário: Das 08h as 14h (Presencial), a partir das 14h até 17h (Agendamento via ligação telefônica)



PAC SÃO JOSÉ:

Endereço: Avenida Cosme Ferreira, 4.605 – São José Operário

Serviço: Policia Civil – 1ª e 2ª via de RG, Bradesco, Detran, Casa Da Justiça, Águas De Manaus, Sefaz

Telefone: 98405-2670, 98471-9165, 98422-7986

Atendimento: Segunda a Sexta

Horário: Das 08h as 14h (Presencial), a partir das 14h até 17h (Agendamento via ligação telefônica)



PAC SUMAÚMA:

Endereço: Avenida Noel Nutels, 1762 – Cidade Nova

Serviço: Águas De Manaus, Bradesco, Defensoria Pública, Polícia Civil – 1ª e 2ª via do RG, Sefaz, Reprografia, Suhab, Semef, Detran, Correios, Junta Militar

Telefone: 98471-1691, 98454-4772, 98500-6372

Atendimento: Segunda a Sexta

Horário: Das 08h as 14h (Presencial), a partir das 14h até 17h (Agendamento via ligação telefônica)



PAC PARQUE 10:

Endereço: Avenida Tancredo Neves, 668-716 – Parque 10 de Novembro

Serviço: Polícia Civil - 1ª e 2ª via do RG, Pi-45, Bradesco, Casa Da Cidadania, Detran, Ipem, Ofício De RCN (Registro de Certidão de Nascimento), Sefaz, Reprografia

Telefone: 98468-7043, 98405-0380, 98400-7792

Atendimento: Segunda a Sexta

Horário: Das 08h as 14h (Presencial), a partir das 14h até 17h (Agendamento via ligação telefônica)



PAC COMPENSA:

Endereço: Avenida Brasil, 2638 – Compensa

OBS: O PAC Compensa está funcionando no PAC Alvorada, desde o dia 23/08/2021, por 30 dias

Serviço: Policia Civil - 1ª e 2ª via do RG, Correios, Reprografia, Junta Militar, Sefaz, Detran, OC Solutions (parceiro do Detran), Águas de Manaus, Bradesco

Telefone: 98442-8539, 98453-9089, 98441-8100

Atendimento: Segunda a Sexta

Horário: Das 08h as 14h (Presencial), a partir das 14h até 17h (Agendamento via ligação telefônica)



PAC LESTE:

Endereço: Avenida Autaz Mirim, 288 – Tancredo Neves

Serviço: Polícia Civil - 1ª e 2ª via do RG, Reprografia, Ipem

Telefone: 98433-1896, 98401-1875, 98422-2150

Atendimento: Segunda a Sexta

Horário: Das 08h as 14h (Presencial), a partir das 14h até 17h (Agendamento via ligação telefônica)



• INTERIOR



PAC MANACAPURU:

Endereço: Avenida Pedro Rattes, 1685 – Terra Preta

Serviço: Policia Civil - 1ª e 2ª via do RG, Afeam, Agência Do Trabalho, Bradesco, Banco Da Amazônia, Detran, Incra, Junta Militar, Procon, Receita Federal, Sefaz

Telefone: 98464-9716

Atendimento: Segunda a Sexta

Horário: Das 08h as 14h (Presencial), a partir das 14h até 17h (Agendamento via ligação telefônica)



PAC PARINTINS:

Endereço: Avenida Jonathas das Pedrosas, 226 - Centro

Serviço: Bradesco, Serviços Reprográficos, Conselho Regional De Administração Do Amazonas, Junta Do Serviço Militar, Polícia Civil / Instituto De Identificação - 1ª e 2ª via do RG, Procon, Semsa, Detran, Incra, Sebrae, Suhab, Sala Do Empreendedor, Afeam

Telefone: 98473-8392

Atendimento: Segunda a Sexta

Horário: Das 08h as 14h (Presencial), a partir das 14h até 17h (Agendamento via ligação telefônica)



PAC IRANDUBA:

Endereço: Rodovia Carlos Braga, S/N – Novo Amanhecer

Serviço: Polícia Civil - 1ª e 2ª via do RG, Junta Militar, Seguro Desemprego, Carteira De Trabalho, Crea, Detran, Reprografia

Telefone: 98463-2807

Atendimento: Segunda a Sexta

Horário: Das 08h as 14h (Presencial), a partir das 14h até 17h (Agendamento via ligação telefônica)



PAC ITACOATIARA:

Endereço: Avenida Parque,762, sala 05 - Centro

Serviço: Policia Civil - 1ª e 2ª via do RG, Setrab, Sine, Banco Da Amazônia, Afeam, Cra

Telefone: 98459-2220

Atendimento: Segunda a Sexta

Horário: Das 08h as 14h (Presencial), a partir das 14h até 17h (Agendamento via ligação telefônica)



Secretaria de Estado de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania do Amazonas – Sejusc

Rua Bento Maciel, nº 2, Conjunto Celetramazon, Adrianópolis

Manaus – Amazonas CEP: 69057-300

Telefone: (92) 99324-5933

Ouvidoria: (92) 8454-8684 e 9486-9940

E-mail: [email protected]