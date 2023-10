Policiais Militares reanimam motorista que teve início de infarto em Manaus

Manaus/AM - Policiais Militares reanimaram um homem de 49 anos que teve início de infarto nesta terça-feira (31), na Avenida Santos Dumont, zona oeste de Manaus.

De acordo com a polícia, a situação ocorreu por volta das 13h30. Os militares, sob o comando do sargento Machado e do sargento Israel Amorim, estavam de serviço na barraca quando observaram um motorista dirigindo. Ele parou repentinamente no meio da via devido a uma forte dor no peito.

O sargento Israel Amorim, ao perceber o ocorrido, prestou os primeiros socorros. “Eu reclinei o banco do carro onde o homem estava e realizei o procedimento que foi essencial para que ele voltasse a respirar normalmente," disse o sargento.

Uma ambulância do SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foi acionada para prestar os socorros mais adequados. O homem foi encaminhado ao Serviço de Pronto Atendimento (SPA) da Redenção, onde recebeu atendimento médico e passou por exames.

O técnico de enfermagem do SAMU, Francisco Santos, disse que "a prontidão no atendimento dos policiais garantiu a sobrevivência da vítima".

"O sentimento é de dever cumprido. Quando fomos acionados, a vítima estava sem sinais vitais, o que foi assustador. No entanto, iniciamos os primeiros socorros habilmente e quando percebemos que ele voltou a respirar, foi uma sensação extremamente gratificante. Graças a Deus, obtivemos sucesso nesta missão também. A PMAM está sempre pronta para servir, proteger e cuidar da população", disse o sargento PM Machado, um dos militares que participou da ocorrência.

Com informações da assessoria.