Polícia apura negligência de pais após prisão de técnico de vôlei suspeito de estuprar atletas em Manaus

Manaus/AM - A Delegacia Especializada de Proteção à Criança e Adolescente (Depca) vai apurar uma possível negligência por parte dos pais após a prisão do técnico de vôlei, Walhederson Brandão Barbosa, de 40 anos, suspeito de estuprar atletas adolescentes em Manaus.

De acordo com a delegada Joyce Coelho, titular da unidade policial, a investigação acontece tendo em vista que um dos adolescentes mora com o homem desde os 11 anos. No entanto, também foi percebido que não há conivência por parte da maioria dos pais, pelo contrário, há um excesso de confiança nas promessas ilusórias.

No momento da prisão de Walhederson, seis adolescentes estavam morando com ele, sendo que dois meninos estavam dormindo com o treinador, na cama dele.

Ainda de acordo com a polícia, cinco vítimas prestaram depoimento e informaram que, em troca de vaga no time, precisavam fazer sexo com o suspeito.