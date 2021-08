PF faz operação contra servidores suspeitos de desviar produtos dos Correios em Manaus

O nome da operação é uma alusão aos funcionários que deveriam zelar pela fiscalização e bom funcionamento das instituições, mas por um desvio de conduta acabaram adentrando no mundo do crime.

Segundo as investigações, um servidor e uma funcionária da Receita que trabalhavam na atividade de fiscalização do órgão, realizavam desvios sistemáticos dos produtos para receptadores que tinham a missão de vender esses produtos na OLX e Facebook.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.