Paul Staehle, de '90 Dias Para Casar', afirma que estava em comunidade

Manaus/AM - Paul Staehle, que participou do reality show "90 Dias para Casar", foi localizado em Manaus. Ele estava viajando pelo Brasil desde o fim de julho, havia enviado mensagens à sua mãe na quinta-feira da semana passada (31), afirmando estar perdido na floresta.

O surpreendente é que Paul Staehle se apresentou em uma delegacia na noite de segunda-feira (4), e declarou que não estava desaparecido, mas sim em uma comunidade, embora não tenha conseguido fornecer informações detalhadas sobre sua localização ou com quem estava.

De acordo com a Polícia Civil do Amazonas, Paul se hospedou em um hotel com a ajuda de uma pessoa desconhecida durante o período em que esteve "desaparecido". Atualmente, ele está ao lado de seus familiares.

Enquanto as autoridades agora tentam esclarecer os detalhes do caso, nas redes sociais, Karine, a amazonense com quem ele se envolveu, compartilhou sua perplexidade com a situação e afirmou que não sabe o que ocorreu, acrescentando que eles não estão mais juntos. Ela declarou: "Que eu saiba, Paul está conversando com um membro de sua família".