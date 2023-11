Pacientes com estado avançado de câncer de pele são operados durante feriado em Manaus

Manaus/AM - Durante o feriado da Proclamação da República, nesta quarta-feira (15), a Fundação Hospitalar Alfredo da Matta (FUHAM) realizou a 3ª Jornada de Cirurgias Dermatológicas de 2023, atendendo 30 pacientes de câncer de pele, a maioria com estado avançado da doença. As cirurgias foram realizadas no Centro Cirúrgico da Fundação Hospital Adriano Jorge, parceira nas três jornadas dessa natureza realizadas este ano. Todas as pessoas atendidas foram selecionadas do Sistema Nacional de Regulação (SISREG) pelo critério de grau de evolução da doença.

Your browser does not support the video tag.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.