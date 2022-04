PAC em Manaus volta a atender nesta segunda-feira

Manaus/AM - Será reinaugurado na segunda-feira (25), às 9h, o serviço de Pronto Atendimento ao Cidadão (PAC), no Shopping Manaus Via Norte. Com a revitalização, a expectativa é receber em média 500 pessoas por dia, totalizando até dez mil atendimentos por mês.

Depois de sete anos de existência, o PAC Via Norte passou por reforma para atender uma das áreas mais populosas da capital. A obra faz parte do projeto de modernização do serviço e iniciou no ano passado, com a revitalização da unidade da Compensa. O cronograma de reformas inclui ainda os PACs Alvorada e Educandos.

O espaço vai oferecer emissão de 1ª e 2ª via de Registro Geral (RG), com capacidade de até cem atendimentos por dia apenas para RG, uma média de dois mil por mês. A quantidade atende a grande demanda do local, pois a unidade lidera o número de solicitações de agendamentos pelo aplicativo PAC Digital.