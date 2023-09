Nove postos vão oferecer vacina contra a covid-19 neste sábado em Manaus

A aplicação das doses está disponível aos sábados das 8h às 12h, em nove unidades de saúde da Semsa, espalhadas por toda a cidade, sendo pelo menos uma em cada zona geográfica. Os usuários que precisam tomar a dose podem se dirigir ao ponto mais próximo de suas casas, portando documento de identidade com foto, CPF ou cartão do SUS.

Your browser does not support the video tag.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.