Nova fase de entregas do Auxílio Estadual Permanente inicia em Manaus

Manaus/AM - O Amazonas inicia, na próxima segunda-feira (04), uma nova etapa de entregas do cartão Auxílio Estadual permanente em Manaus. Nesta fase, o benefício de R$ 150 mensais será destinado a 14.221 famílias em situação de pobreza e extrema pobreza da capital, selecionadas por meio do Cadastro Único para programas sociais do Governo Federal, o CadÚnico.

No total, 19.897 famílias serão contempladas nesta nova etapa na capital e no interior. O início das entregas das 5,6 mil famílias dos demais municípios será anunciado em breve.

Em Manaus, as entregas serão feitas entre os dias 4 e 8 de abril, das 8h às 16h, em dois pontos: no Centro de Convivência Estadual do Idoso (rua Wilkens de Matos, s/n, bairro Aparecida, zona sul de Manaus) e no Centro de Convivência da Família Teonízia Lobo (rua da Penetração III, quadra 60, s/n, no Mutirão, zona norte da capital).

A consulta dos nomes dos novos beneficiários já está disponível no site www.auxilio.am.gov.br. Para saber se foi contemplado, basta informar o CPF e a data de nascimento no site.

Os novos contemplados foram selecionados após o encerramento da primeira fase de entregas do cartão do Auxílio Estadual Permanente, na capital e no interior. Foram entregues pouco mais de 280 mil cartões, de um total de 300 mil previstos para o programa. Como não foram localizados os remanescentes, após um rigoroso trabalho de busca ativa, o Governo do Estado realizou uma nova seleção, que agora vai contemplar 19,8 mil novas famílias.