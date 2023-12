Nilton Lins promove programação de cursos e palestras em dezembro; confira

A Universidade Nilton Lins destaca a importância dessas atividades de férias como uma oportunidade única para o desenvolvimento acadêmico e profissional. As inscrições para todos os cursos e eventos mencionados podem ser feitas até as datas limites especificadas. Não perca a chance de investir no seu crescimento pessoal ecprofissional neste final de ano.

Os cursos estão com inscrições abertas no site: www.universidadeniltonlins.com.br.

