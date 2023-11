Nilton Lins abre inscrições para curso preparatório da OAB em Manaus

Manaus/AM - A Universidade Nilton Lins inicia no próximo dia 2 de novembro seu curso preparatório para a 2ª fase do exame da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB). As aulas presenciais serão ministradas na sede da instituição, no bairro Parque das Laranjeiras, em Manaus e também de modo on-line.

As aulas presenciais serão realizadas no período noturno, de segunda a sábado. Durante as atividades, os professores irão abordar de modo intensivo e completo, todas as disciplinas com foco na aprovação do aluno, com destaque para Prática Penal e Prática Trabalhista.

As inscrições estão abertas na Vice-reitoria para Programas de Extensão, Cultura e Relação com a Comunidade (sala 228, do campus Parque das Laranjeiras) e pelo site www.cursosextensao.niltonlins.br.

Para mais informações também estão disponíveis os telefones (92) 3643-2136/2006 e o e-mail: [email protected].

Palestras



Nesta terça-feira (28), a Universidade também realizará a palestra 'Carreiras Jurídicas', que abordará as diversas áreas e especializações, tanto no âmbito privado quanto no público. O evento acontece no campus do bairro Parque das Laranjeiras, zona Centro-Sul de Manaus.

Na palestra, serão abordadas visões abrangentes sobre a atuação profissional, destacando os desafios, oportunidades, vocações e o engajamento necessário para os futuros e atuais advogados. Além disso, será enfatizada a perspectiva de que o Direito também uma ferramenta para contribuir com a justiça, equidade e o fortalecimento do Estado de Direito.

As inscrições para a palestra estão abertas e podem ser realizadas no site http://cursosextensao.niltonlins.br:8081/. O evento contará com a participação de renomados profissionais do meio jurídico, incluindo o Procurador-Geral Geraldo Uchôa de Amorim Júnior, a delegada Débora Cristina Pereira Mafra e a juíza Anagali Marcon Bertazzo.

Paralelamente à palestra, a Nilton Lins também oferece vagas para o minicurso ‘Mediação como meio de resolução de conflitos no Direito das Famílias’, que acontecerá no sábado (2), a partir das 8h, na unidade do Japiim e no qual será debatido o uso da mediação como um meio eficaz de resolução de conflitos no contexto da especialidade, abordando seus princípios, processos e impactos no sistema jurídico.

As inscrições também estão disponíveis no site http://cursosextensao.niltonlins.br:8081/.