Mulher tem perna quebrada em acidente envolvendo motos em Manaus

Manaus/AM- Duas pessoas foram encaminhadas às pressas para um hospital em Manaus, após serem arremessadas na avenida das Torres, durante a colisão entre duas motos. O acidente aconteceu na tarde deste sábado (19).

Segundo informações de agentes do Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU), as vítimas estavam em uma moto trafegando pela avenida quando ocupantes de outra motocicleta causaram a colisão, e fugiram do local.

O casal ficou jogado na via, e a mulher teve a perna quebrada.

O trânsito precisou ser interrompido por alguns minutos, causando congestionamento. Após a remoção das vítimas pela Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), para o hospital 28 de Agosto, no bairro do Adrianópolis, a via foi liberada.