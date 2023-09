Miss Rondônia participa de reunião com Fecomércio em Manaus

A rondoniense de 21 anos, representa a região norte no Miss Supranational Brasil 2024, o concurso será realizado entre os dias 10 à 14 de dezembro de 2023, em Machadinho, no Rio Grande do Sul.

“O Amazonas se sente muito orgulhoso através da Fecomércio do SESC em recepcionar uma jovem desse nível de simpatia, elegância, e conhecimento. Estamos na torcida por você no Miss Supranational”, disse Frota.

“O nosso estado cresce com o resultado da dedicação e trabalho desses profissionais“ complementou o Presidente da Fecomércio- AM Aderson Frota que também destacou a satisfação em receber Khrystima.

Entre os assuntos em pauta: as oportunidades de emprego e renda geradas na Amazônia. “O maior potencial de qualquer região são as pessoas que a compõem. Porque quem movimenta a indústria, o comércio e a agricultura são os indivíduos que nasceram ou se mudaram para uma determinada região e decidiram que era lá que queriam crescer”, afirmou a internacionalista.

Manaus/AM - A Miss Rondônia Khrystima Siberth participou de uma reunião com a Fecomércio-AM, nesta quinta-feira (14), em Manaus. A jovem, que é formada em Relações Internacionais, tem visitado cidades da região norte e dialogado com vários segmentos da sociedade.

Your browser does not support the video tag.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.