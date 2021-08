Ministro da Educação chega nesta sexta em Manaus e visita o Ifam

Manaus/AM - O ministro da Educação, Milton Ribeiro chega em Manaus nesta sexta-feira (13). Na agenda oficial, consta a ida ao Instituto Federal do Amazonas - Campus Manaus Distrito Industrial (IFAM-CMDI), com o objetivo de participar da inauguração do polo de inovação da instituição de ensino.

A agenda no IFAM está prevista para iniciar com uma reunião às 15h, com as presenças confirmadas do presidente do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), Marcelo Ponte, do presidente da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (EBSERH), Oswaldo Ferreira, do reitor pro tempore do Instituto Federal, professor Jaime Cavalcante Alves, além de parlamentares da bancada federal amazonense e do governador do Estado Wilson Lima e sua comitiva. Em seguida, o ministro participa da inauguração do polo de inovação da instituição de ensino.

Sobre o polo de inovação

Sob a direção do professor Sérgio Costa Martins de Alencar desde o início deste ano, o Instituto Federal está autorizado a desenvolver atividades como polo de inovação credenciado da Empresa Brasileira de Pesquisa e Inovação Industrial (Embrapii), organização social qualificada pelo Poder Público Federal que, desde 2013, apoia instituições de pesquisa tecnológica fomentando a inovação na indústria brasileira.

O Centro de Tecnologia Professor Harlan Julu Guerra Marcelice (CTHM), localizado no IFAM-CMDI, é a unidade contemplada para receber investimentos com o propósito de atender a indústria nacional no desenvolvimento de Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação (PD&I) na área de tecnologias para processos de manufatura.