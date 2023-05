Ministério do Esporte sinaliza apoio a projetos em comunidades indígenas em Manaus

Durante reunião entre a Fundação Manaus Esporte (FME) e o Ministério do Esporte, realizada em Brasília (DF), nesta quarta-feira (10), foi sinalizado apoio à descentralização de investimentos do órgão federal para contemplar cidades do Norte, entre elas Manaus, com ênfase em projetos esportivos para comunidades indígenas.

O presidente da FME, Aurilex Moreira, foi recebido pela secretária-executiva do Ministério do Esporte, Juliana Agatte, e enfatizou que a capital amazonense vem se destacando pelos investimentos na área esportiva nos últimos anos, por meio de programas como o “Manaus Olímpica”, compartilhou o interesse em aderir às iniciativas do ministério para ampliar o alcance de práticas desportivas nas comunidades.

“Ficamos muito empolgados com o que vimos. Manaus é uma referência pela diversidade de comunidades indígenas, e vimos o grande interesse da secretária e da ministra Sonia em fomentar a prática esportiva nessas localidades, que vêm ao encontro de nossa proposta. Conhecemos os projetos que querem lançar e ficamos muito interessados. Penso que Manaus tem muito a ganhar e contribuir com os povos da região Norte, pela capital ser uma referência em cidades menores da região. Tenho certeza que essa pauta vai render bons frutos para o esporte nas comunidades”, destacou Aurilex Moreira.

A iniciativa atende a uma demanda compartilhada entre os Ministérios do Esporte e dos Povos Indígenas, que identificaram a necessidade de descentralizar investimentos em ações que promovam o esporte em comunidades onde o acesso é mais difícil.

A ideia é utilizar a gestão municipal, que tem conhecimento vasto das especificidades regionais, para funcionar como um vetor entre as ações propostas pelo Governo Federal e o público a ser alcançado.

Jogos Indígenas

Ainda neste ano, na região ribeirinha do Tupé, sete comunidades indígenas realizarão os “Jogos Indígenas”. O evento é organizado totalmente pelos líderes das comunidades, mas conta com o apoio e infraestrutura da Prefeitura de Manaus. Com as iniciativas do Governo Federal, o objetivo é que ações como essa sejam potencializadas e replicadas a mais comunidades indígenas da cidade.

*Com informações da assessoria