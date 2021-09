MC Poze do Rodo foi ameaçado de morte por facção após anúncio de show em Manaus

O MC Poze do Rodo teve o show em Manaus, que estava previsto para acontecer em outubro, cancelado na noite deste sábado (11).

O cantor chegou a ser ameaçado pela facção criminosa Cartel do Norte, a CDN, na de quinta-feira (9): “MC Poze, brota em Manaus seu maldito cvcú”, escreveram.

A ameaça aconteceu após Poze do Rodo parabenizar o cantor Romarinho, do Forró Di Respeito, horas antes de ele ser morto, no dia do próprio aniversário. A mensagem de vídeo do funkeiro foi compartilhada pela vítima no Instagram, horas antes do crime: “Melhor presente de aniversário que já ganhei de todo os anos. Valeu @mcpozedorodo pela humildade, sou fã demais do homem parou o clipe e mandou esse salve só agradeço valeu pela moral de verdade, Pit bull”, escreveu Romarinho.