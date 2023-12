Manutenção deixa 6 áreas de Manaus sem energia nesta segunda-feira

Manaus/AM - Cinco bairros da capital e um ramal devem ficar sem energia nesta segunda-feira (18), por conta da manutenção elétrica que está prevista para as seguintes áreas:

NOVO ALEIXO – Rua Cachoeira do Niagra, Rua Cachoeira do Urubuí, Rua Cataratas Do Iguaçu, Rua Cachoeira Da Onça E Rua Cachoeira Do Santuário, das 9h às 16h.

CIDADE NOVA – Rua 7 com rua Omar Aziz, das 8h30 às 16h.

TARUMÃ – Área interna do Parque Residencial Itapuranga III, das 8h30 às 16h30.

DISTRITO INDUSTRIAL II – Av. Puraquequara / Av. Dos Oitis e adjacências, das 8h30 às 16h.

RURAL- Ramal do Acarazinho com Ramal do Acará, acesso pela Avenida das Flores, das 9h às 16h.

A Amazonas Energia informa que dependendo das condições climáticas, do andamento dos serviços, ou por outro motivo, o desligamento poderá ser cancelado ou ter o seu religamento antecipado.