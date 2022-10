Manaus/AM - Manaus terá ônibus gratuito no 2º turno das eleições 2022. A medida está no decreto publicado no Diário Oficial do Município.

A decisão vale entre às 4h e 18h para ônibus do transporte público convencional. O segundo turno das eleições será no dia 30 de outubro.

Nesta terça-feira (18), o ministro Luís Roberto Barroso, do Supremo Tribunal Federal (STF), autorizou as prefeituras e empresas a oferecerem o transporte público de forma gratuita. Os prefeitos que adotarem as medidas não poderão ser responsabilizados por improbidade administrativa ou crime eleitoral.