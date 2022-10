Eleições: STF libera prefeituras para oferecerem transporte público gratuito no 2º turno

A decisão foi tomada após o ministro analisar um pedido da Rede Sustentabilidade. "Fica o Poder Público municipal autorizado a determinar (e as concessionárias ou permissionárias do serviço público a promover) a disponibilização gratuita do serviço de transporte público urbano coletivo de passageiros em dias de realização de eleições, inclusive com linhas especiais para regiões mais distantes dos locais de votação", disse Barroso.

O ministro Luís Roberto Barroso, do Supremo Tribunal Federal (STF), autorizou nesta terça-feira (18) que os prefeitos e empresas ofereçam transporte público gratuito para o 2º turno das eleições, no dia 30 de outubro.

