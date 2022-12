Eleições 2022: Lula e Alckmin serão diplomados hoje pelo TSE

A previsão é que o evento comece a partir das 14h (horário de Brasília) no plenário do TSE e aproximadamente 100 pessoas devem participar da solenidade.

O presidente e o vice-presidente eleitos Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e Geraldo Alckmin (PSB) serão diplomados nesta segunda-feira (12) no plenário do Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Eles tomarão posse no dia 1º de janeiro de 2023.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.