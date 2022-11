Manaus terá 10 pontos de vacinação contra a Covid-19 no sábado; veja locais

Manaus/AM - Manaus irá disponibilizar dez pontos de vacinação contra a Covid-19, neste sábado (26). O público com doses pendentes poderá acessar o serviço, coordenado pela Secretaria Municipal de Saúde (Semsa), das 8h às 12h.

A vacinação é mantida aos sábados nas unidades de horário ampliado, que estendem o funcionamento até a noite em dias úteis. Essa é uma das estratégias da gestão para garantir horários alternativos e de fácil acesso à população.

Os usuários devem apresentar documento de identidade com foto ou certidão de nascimento (no caso de crianças), CPF ou Cartão Nacional de Saúde (CNS) e a carteira de vacinação. Caso tenha dúvidas sobre qual dose está pendente, o usuário pode fazer a consulta individual pela plataforma Imuniza Manaus (imuniza.manaus.am.gov.br).

Endereços

As dez unidades de saúde abertas neste sábado atenderão crianças de 3 a 11 anos de idade, adolescentes, adultos e idosos. Os locais ofertam desde a 1ª até a 5ª dose da vacina, conforme os públicos preconizados pelo Ministério da Saúde.

Na zona Sul, os cidadãos podem buscar a USF Doutor José Rayol dos Santos (avenida Constantino Nery, Flores); na zona Oeste, a USF Deodato de Miranda Leão (avenida Presidente Dutra, Glória) ou a USF Leonor de Freitas (avenida Brasil, Compensa 1); e na zona Leste, a USF Alfredo Campos (alameda Cosme Ferreira, Zumbi), a USF Amazonas Palhano (rua Antônio Matias, São José Operário) e a USF Leonor Brilhante (avenida Autaz Mirim, Tancredo Neves).

Na zona Norte, região populosa da capital, quatro unidades serão disponibilizadas: clínica da família Carmen Nicolau (rua Santa Tereza D’Ávila, Lago Azul); USF Áugias Gadelha (rua 15, Cidade Nova 1); USF Balbina Mestrinho (rua Major Silvério J. Nery, nº 170, Núcleo 3, Cidade Nova); e USF Major PM Sálvio Belota (rua Samambaia, nº 786, Santa Etelvina).

A vacinação do público de seis meses a menores de 3 anos (2 anos, 11 meses e 29 dias), com comorbidades, é centralizada em quatro unidades: UBS Áugias Gadelha, na zona Norte; UBS José Rayol dos Santos, na zona Sul; UBS Deodato de Miranda Leão, na zona Oeste; e UBS Alfredo Campos, na zona Leste.

Vacinação infantil

Dados do Vacinômetro Municipal (vacinômetro.manaus.am.gov.br) apontam que mais de 167 mil crianças já foram levadas para receber a primeira dose da vacina contra a Covid-19, até as 10h desta sexta-feira, 25/11. Desse total, aproximadamente 156 mil são da faixa etária de 5 a 11 anos de idade, outras 11 mil crianças têm 3 e 4 anos, e apenas 31 são crianças com comorbidades de seis meses a menores de 3 anos.

Em relação à segunda dose desse público, necessária para que o ciclo vacinal esteja completo, mais de 90 mil usuários de 5 a 11 anos foram levados para recebê-la, assim como outras 3,2 mil crianças, de 3 e 4 anos de idade.

Doses de reforço

Ainda conforme o Vacinômetro, mais de 1,3 milhão de doses de reforço já foram aplicadas em Manaus. Desse quantitativo, 985 mil pessoas receberam a terceira dose, 392 mil tomaram a quarta, e mais de 800 receberam a quinta dose, esta última liberada apenas para adultos com alto grau de imunossupressão.

O Sistema Municipal de Vacinação (SMV) indica que um número alto de pessoas ainda está com a terceira e quarta dose pendentes em Manaus, estas já liberadas ao público em geral. Mais de 627 mil estão com a terceira dose atrasada (12 anos ou mais), e mais de 460 mil estão com a quarta dose atrasada (18 anos ou mais).